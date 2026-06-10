Hürmüz Boğazı çevresinde artan jeopolitik gerilimler ve kurumsal yatırımcıların piyasadan çekilmesi, kripto para piyasalarında sert satış baskısına yol açtı. Lider kripto varlık Bitcoin, gün içinde 60.892 dolar seviyesine kadar gerileyerek son bir haftadaki kayıp oranını yüzde 14'e taşıdı. Fiyat, ilerleyen saatlerde 61.480 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştı.

ABD ve İran arasındaki askeri hareketlilik küresel piyasalardaki risk iştahını doğrudan etkiledi. Donald Trump'ın bölgede devriye gezen bir Amerikan Apache helikopterinin düşürüldüğünü ve buna karşılık verileceğini duyurmasının ardından, ABD Merkez Komutanlığı İran hedeflerine yönelik operasyon düzenledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi ise hava aracının kasıtlı olarak hedef alınmadığını savundu. Bu gelişmelerin ardından güvenli liman arayışına giren piyasalarda, Batı Teksas türü ham petrol fiyatı yüzde 3,5 artarken hisse senedi vadeli endeksleri düşüşe geçti.

VADELİ PİYASALARDA NELER OLUYOR?

CoinGlass verilerine göre, yaşanan panik satışları sonucunda son 24 saat içerisinde kripto piyasasında toplam 664,86 milyon dolarlık pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bu tasfiyelerin 124,22 milyon dolarlık kısmını doğrudan Bitcoin işlemleri oluşturdu. Aynı dönemde vadeli piyasalardaki toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde 0,25 oranında azalarak 45,13 milyar dolara indi.

KURUMSAL ÇIKIŞLAR FİYATI NASIL ETKİLİYOR?

SoSoValue verileri, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından 15 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 4,4 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandığını gösteriyor. Kripto piyasalarında yüksek kaldıraçlı işlemler, jeopolitik şoklar sırasında borsaların yetersiz teminat nedeniyle pozisyonları otomatik kapatmasıyla 'tasfiye şelalesi' adı verilen zincirleme düşüşlere zemin hazırlıyor. Kurumsal sermayenin bu dalgalanma sırasında defansif pozisyon alması, düşüş ivmesini daha da hızlandırıyor.

Kripto varlık analiz şirketi Wintermute tarafından hazırlanan rapora göre, kurumsal talebin zayıflaması piyasada kalıcı bir dip oluşumunu geciktiriyor. Şirket, 50.000 dolar ile 59.000 dolar bandında derin bir likidite boşluğu bulunduğunu aktardı. Glassnode analizine göre ise son fiyat hareketlerinin ardından piyasada 8 milyondan fazla Bitcoin zararda bekliyor. Kripto ekosistemi, makroekonomik belirsizlikler ve zayıf kurumsal iştah nedeniyle hassas yapısını koruyor.