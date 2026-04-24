TTPP-Emlak Profesyonelleri Derneği yönetimi, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü ziyaret ederek sektörün güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosya sundu. Görüşmede emlak ve inşaat sektöründeki daralma ve çözüm yolları ele alındı

TTPP-Emlak Profesyonelleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekinci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, emlak ve inşaat sektörünün mevcut durumu, piyasada yaşanan daralma, karşılaşılan yapısal sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların emlak piyasasına etkilerini detaylı şekilde aktardı. Görüşme sırasında Kaymakam Öztürk’ün konuya ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri, heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. Sektör temsilcileri, sorunların çözümüne yönelik karşılıklı fikir alışverişinin verimli geçtiğini ifade etti. Ziyarette ayrıca, emlak ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazı ve çözüm önerilerini içeren bir dosya Kaymakam Öztürk’e sunuldu. Dernek yönetimi, sektörün yaşadığı sorunların çözümüne yönelik destek beklentilerini de iletti. Ttpp-Emlak Profesyonelleri Derneği heyeti, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kaymakam Şakir Öner Öztürk’e teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. (Şerife ÇOBAN)