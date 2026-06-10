'New Amsterdam' ve 'Black Swan' gibi yapımlarla tanınan 40 yaşındaki İngiliz oyuncu Janet Montgomery, özel hayatına dair yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Ünlü oyuncu, geçen yıl aralık ayında dünyaya gelen ikinci çocuğu Milo'nun doğumundan yalnızca 10 gün sonra eşi Joe Fox tarafından terk edildiğini açıkladı.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Montgomery, yaşadığı süreci aktardı. İki çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalmanın getirdiği sorumluluktan bahseden oyuncu, keder ve belirsizlik içinde geçen günlerini anlattı. 6 yaşındaki kızı Sunday Juno ve bebek yaştaki oğluyla yalnız kalan Montgomery, son 10 aylık süreçte hayatını yeniden kurmaya çalıştığını bildirdi.

MONTGOMERY SÜRECİ NASIL ATLATTI?

Takipçilerinden ve çevresinden gördüğü desteğin önemine değinen oyuncu, en karanlık günlerinde bu dayanışma sayesinde ayağa kalktığını belirtti. Başlangıçta yaşadıklarını itiraf etmekten çekindiğini ifade eden Montgomery, insanların gösterdiği iyiliğin kendisine güç verdiğini vurguladı. Eşinin evi terk etme nedeni ise belirsizliğini koruyor.

ÇİFTİN EVLİLİK GEÇMİŞİNDE NELER YAŞANDI?

2017 yılında ilişkiye başlayan Janet Montgomery ve Joe Fox çifti, 2019 yılının mart ayında ilk çocukları Sunday Juno'yu kucaklarına almıştı. Aynı yılın aralık ayında Jamaika'da düzenlenen bir törenle evlenen ikili, o dönem sosyal medyada evliliklerini duyurmuştu. Montgomery, kariyerinde 'This Is Us' ve 'Downton Abbey' gibi dizilerle tanınırken; eşi Joe Fox ise 'The Rookie: North' dizisindeki rolünün yanı sıra yönetmenlik ve metin yazarlığı çalışmalarıyla biliniyor.