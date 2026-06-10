Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde başlatılan transfer çalışmaları hız kazandı. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, yönetime sunduğu listede eski öğrencilerine ve Avrupa'nın dikkat çeken yıldızlarına yer verdi.

İngiliz basınından TEAMtalk'ın aktardığına göre, Liverpool forması giyen 27 yaşındaki Cody Gakpo siyah-beyazlıların radarında bulunuyor. Teknik direktör Andoni Iraola'nın genç oyuncu Rio Ngumoha'ya ağırlık vermesi ihtimali üzerine Gakpo'nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

Hollandalı hücum oyuncusunun durumu Tottenham, Aston Villa, Atletico Madrid ve Milan tarafından da takip ediliyor. Habere göre, oyuncunun diğer kulüplerle anlaşamaması durumunda Beşiktaş yönetimi ciddi bir teklifle Liverpool'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

VLAHOVIC İÇİN TEMAS KURULACAK MI?

Siyah-beyazlı ekibin hücum hattı için belirlediği öncelikli isimlerin başında Dusan Vlahovic geliyor. Italiano'nun Fiorentina döneminden eski öğrencisi olan Sırp golcü ile İtalya'da yakalanan uyum, transfer iddialarını güçlendiriyor. İtalyan basınına göre Galatasaray'ın da oyuncu için devrede olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in yürüttüğü süreçte, oyuncu cephesiyle resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması hedefleniyor. Yıldız isme uzun vadeli bir projenin sunulacağı aktarıldı.

KANAT TRANSFERİNDE İTALYAN BEKLENTİSİ

Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise Bologna'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat Nicolo Cambiaghi oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Italiano'nun Bologna'dan tanıdığı eski öğrencisini kadroda görmek istediği belirtildi. Serie A takımlarından Como'nun da ilgilendiği oyuncu için son kararı Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco verecek.

Oyuncu için talep edilen 10 milyon Euro seviyesindeki bonservis bedelini aşağı çekmek isteyen Beşiktaş Yönetimi pazarlıklarını sürdürüyor. Italiano'nun transfer stratejisinde, taktiksel sistemini yakından tanıyan eski öğrencilerine yönelmesi, yeni sezon yapılanmasının temel dinamiğini oluşturuyor.