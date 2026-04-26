Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Siirt-Batman kara yolunun Çalıdüzü köyü mevkisinde yaşandı.

OTOMOBİL TARLAYA SAVRULDU

Alınan bilgilere göre, M.E.’nin kullandığı otomobil ile M.G. idaresindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu, kamyonet ise devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan İ.M.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan her iki sürücü ile A.H.Ü. ve M.E.A., ambulanslarla Siirt ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.H.Ü., Kurtalan Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kamyonette bulunan bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.