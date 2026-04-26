MotoGP’de sezonun Avrupa ayağını başlatan İspanya Grand Prix’si, Jerez’de büyük heyecana sahne olurken Türkiye’nin gururu Toprak Razgatlıoğlu için talihsiz bir an yaşandı. Sprint yarışında meydana gelen kaza, motor sporları takipçilerinin dikkatini bu gelişmeye çevirdi.

5. TURDA TEMAS VE KAZA

Circuito de Jerez – Ángel Nieto pistinde koşulan Sprint yarışının 5. turunda, ikinci sektörde sarı bayraklar sallandı. Görüntülere göre Toprak Razgatlıoğlu, aynı viraj girişinde Lorenzo Savadori ile temas yaşadı. Bu temasın ardından kontrolünü kaybeden milli sporcu pist dışına çıkarak çakıl havuzuna savruldu.

AYAĞA KALKTI, GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Kaza sonrası kısa süre yerde kalan Razgatlıoğlu’nun kendi imkanlarıyla ayağa kalktığı görüldü. Görevliler hızla olay yerine ulaşırken, sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama henüz yapılmadı. Yarışseverler, milli sporcunun durumu ve hafta sonuna devam edip edemeyeceğine odaklandı.

JEREZ’DE HAFTA SONU PROGRAMI

24-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İspanya GP’de cumartesi günü programı; ikinci antrenman, sıralama turları ve 12 turluk Sprint yarışı ile tamamlanıyor. Ana yarış ise 26 Nisan Pazar günü 25 tur üzerinden koşulacak.

İLK SEZONDA ADAPTASYON SÜRECİ

Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP kariyerindeki ilk sezonu olması nedeniyle Jerez hafta sonu ayrı bir önem taşıyordu. Milli sporcu hafta sonuna puan hedefiyle çıkarken yaşanan kaza planları sekteye uğrattı.