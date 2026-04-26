Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Çocuk Festivali, iki gün süren etkinliklerin ardından boya festivaliyle tamamlandı.

İKİ GÜN BOYUNCA YOĞUN KATILIM

Alanya’da 23 Nisan haftasında düzenlenen uluslararası çocuk festivali, bu yıl da geniş katılımla tamamlandı. Etkinlikler, Eski Belediye Binası arkasındaki alanda iki gün boyunca devam etti. Çocuklar kadar ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği festival alanında gün boyu hareketlilik yaşandı.

SAHNEDE FARKLI KÜLTÜRLER BULUŞTU

Festival sahnesinde Alanya’daki yerel grupların yanı sıra kentte yaşayan yabancı toplulukların hazırladığı gösteriler yer aldı. Farklı ülkelerden çocukların katıldığı etkinlikte dostluk ve kültürel paylaşım öne çıktı. Sahne programları gün boyunca aralıksız sürdü.

ATÖLYELER VE OYUN ALANLARI DOLDU

Festival kapsamında kurulan eğitici atölyeler özellikle çocukların ilgisini çekti. Oyun alanları, balon parklar ve maskot etkinlikleri gün boyunca doluydu. Alanya çocuk festivali etkinlikleri kapsamında çocuklar hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı. Alanda kurulan stantlarda ise yöresel lezzetler sunuldu.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNE YOĞUN İLGİ

Etkinlikte çocuklara Yörük kültürünü tanıtan özel oyunlar da yer aldı. Katılımcılar, “Gübüdük” ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’nde yer alan “Uçan Koçan” oyunlarını deneyimledi. Bu bölüm, özellikle ailelerin dikkatini çekti.

BOYA FESTİVALİYLE KAPANIŞ

Festivalin finali DJ Ender Orak’ın sahne performansı ve ardından düzenlenen boya festivaliyle yapıldı. Etkinliğin açılışı Belediye Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Nazmi Zavlak tarafından gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kapanışta çocuklar ve aileler birlikte eğlendi.