Kemalpaşa’daki bir şirkette iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen çalışan ayağından vuruldu, saldırgan tutuklandı.

ŞİRKET İÇİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın merkezinde yaşandı. İddiaya göre şirket sahiplerinden Olgar E. ile kardeşi Ilgar E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çalışanların gözü önünde kavgaya dönüştü.

Gerginliğin artması üzerine Olgar E.’nin odasına giderek silahını aldığı ve tekrar olay yerine döndüğü öğrenildi.

ARAYA GİREN ÇALIŞAN KURŞUNUN HEDEFİ OLDU

Silahla geri gelen Olgar E., kardeşini hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen çalışan T.M., çıkan kurşunun hedefi oldu. Ayağından yaralanan çalışan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Hastaneye kaldırılan T.M.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kavga ve silahın ateşlendiği anlar, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki arbede ve çalışanın vurulduğu an net şekilde yer aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı olayın ardından polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Gözaltına alınan Olgar E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.