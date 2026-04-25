Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, 2013 yılında başkent Şam'ın güneyindeki Tedamun Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili olarak aranan eski istihbarat subayı Emced Yusuf'un ele geçirildiğini duyurdu. Baas rejimine bağlı Suriye Askeri İstihbaratı 227. Şube (Filistin Şubesi) bünyesinde görev yapan Yusuf'un yakalanması, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından uzun süredir bekleniyordu. Şüphelinin adli makamlara teslim edildiği ve yargılanma sürecinin kısa sürede başlamasının planlandığı bildirdi.

Resmi tespitlere göre en az 41 sivilin yaşamını yitirdiği, bağımsız insan hakları kaynaklarının iddialarına göre ise ölü sayısının 288'i bulduğu olay, 16 Nisan 2013 tarihinde meydana geldi. İngiliz The Guardian gazetesinin Nisan 2022'de kamuoyu ile paylaştığı videolara göre, kurbanların gözleri bağlı şekilde önceden hazırlanmış çukurlara itilerek infaz edildiği yayımlandı. İnfaz anlarına ait kayıtların, bizzat Binbaşı Emced Yusuf'un dizüstü bilgisayarından gizlice alınarak dışarı sızdırıldığı aktarıldı.

BÖLGE KAMUOYUNDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Uluslararası insan hakları örgütleri, şüphelinin yakalanmasını savaş suçlularının cezalandırılması adına kritik bir aşama şeklinde nitelendiriyor. Suriye'deki iç savaşın demografik yansımalarını hisseden ve belirli bir göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Alanya kamuoyunda da bu tür uluslararası adli süreçler dikkat çekiyor. Yargılama aşamasından çıkacak muhtemel kararların, benzer suçların uluslararası boyutta takibi açısından emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.