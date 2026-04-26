Gazipaşa'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarşı merkezine yakın noktada yaşanan kaza, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

KAZA UĞUR MUMCU CADDESİ’NDE

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı merkezinden deniz istikametine seyir halinde olan Raşit S. yönetimindeki 07 BMF 099 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen ve yaya geçidinden dönüş yapmak isteyen Yeşim O. idaresindeki 07 BIF 230 plakalı motosikletle çarpıştı.

3 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri Raşit S. ve Yeşim O. ile yolcu konumundaki Seher S. yola savrularak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan Raşit S. ve Seher S., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeşim O. ise çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.