Süper Lig’de gözler dev derbide: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağı ilk 11’ler netleşti

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ilk 11 kadroları açıklandı. Teknik ekipler, haftalardır merak edilen tercihlerini maç saatine kısa süre kala netleştirdi.

GALATASARAY’IN İLK 11’İ

Sarı-kırmızılı ekip sahaya şu kadroyla çıkıyor: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen Orta sahada Torreira-Lemina ikilisi dikkat çekerken, hücum hattında Osimhen ve Barış Alper tercihi öne çıktı.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Sarı-lacivertli ekip ise derbiye şu isimlerle başlıyor: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif Fenerbahçe’de orta sahada Kante ve Guendouzi ikilisi oyunun merkezinde görev alacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenirken, VAR’da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

DERBİDE TAKTİK DETAYLAR

Galatasaray Fenerbahçe derbi ilk 11 analizine bakıldığında, iki takımın da orta sahada dirençli ve tempolu bir oyun planı tercih ettiği görülüyor. Galatasaray topa sahip olma üzerine kurulu bir yapı ile sahaya çıkarken, Fenerbahçe’nin daha hızlı geçiş oyununu tercih etmesi bekleniyor.