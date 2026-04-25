İstanbul Esenler’de asker eğlencesi sırasında yaşanan silahlı saldırıda 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

UYARILDI, GERİ DÖNÜP SİLAHLA GELDİ

İstanbul’un Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Tuna Caddesi’nde 19 Nisan günü yaşanan olayda, 17 yaşındaki Derviş G. iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir kişiyi aramak için sokakta çevredekilere sorular sordu. Aynı sırada hızlı araç kullanması nedeniyle çevredekiler tarafından uyarıldı.

Uyarının ardından çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli araçla bölgeden uzaklaştı ancak kısa süre sonra bu kez silahla geri döndü.

KALABALIĞA 7-8 EL ATEŞ ETTİ

O sırada sokakta asker eğlencesi için toplanan kalabalık bulunuyordu. Şüpheli ile grup arasında yeniden tartışma yaşandı. Arbede sırasında Derviş G., kalabalığa doğru peş peşe ateş açtı.

Kurşunlardan biri 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer’e isabet etti. Olay yerinde bulunanların aktardığına göre saldırgan 7-8 el ateş etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

6 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan Yusuf Arda Özer’in 6 gündür yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanedeki bekleyiş devam ederken, ailenin endişesi de sürüyor.

Anne Esma Özer, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Silah seslerini duyunca dışarı çıktım, oğlum yerdeydi. Durumu kritik, iç kanaması devam ediyor. Hâlâ yakalanmadı.”

“GİDİP GELECEĞİM” DEDİ, SİLAHLA DÖNDÜ

Olay anına tanık olan Muhammed Abdo ise, yaşananları şöyle aktardı: “Aralarında husumet vardı. Tartışmadan sonra ‘gidip geleceğim’ dedi. Sonra silahla geldi ve ateş etmeye başladı.”

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından Derviş G.’nin, yanında bulunan 3 kişiyle birlikte olay yerinden kaçtığı belirtildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, “Esenler asker eğlencesi silahlı saldırı” başlığıyla bölgede güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.