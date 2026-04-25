Orta Afrika ülkesi Gabon'da kupa avcılığı yapan 75 yaşındaki Amerikalı iş insanı Ernie Dosio, geçtiğimiz cuma günü Lope-Okanda yağmur ormanlarında bir fil sürüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, safari turunu organize eden Collect Africa şirketi müşterilerinin ölümünü resmi olarak doğruladı. Meydana gelen olayda, Dosio'nun olay yerinde hayatını kaybettiği, yanındaki profesyonel avcı rehberinin ise ağır yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Kaliforniya merkezli Pacific AgriLands Inc. firmasının sahibi olan ve Modesto'da 12 bin dönümlük bağ arazisini yöneten Dosio, bölgeye "sarı sırtlı duiker" isimli nadir bir antilop türünü avlamak amacıyla gitmişti. Ormanın iç kesimlerinde ilerleyen ikilinin, yanlarında bir yavru bulunan beş dişi fille aniden karşılaşarak sürüyü ürküttüğü ifade edildi. Beklenmedik karşılaşma, fillerin savunma içgüdüsüyle saldırması sonucu ölümcül bir kazaya dönüştü.

LİSANSLI AV TARTIŞMASI VE DİPLOMATİK SÜREÇ

Sacramento Safari Kulübü'nün tanınan üyelerinden olan Dosio'nun emekli bir avcı arkadaşı, basına yaptığı değerlendirmede iş insanının çocukluğundan beri avlandığını vurguladı. Arkadaşı, büyük avcılığa yönelik eleştirilere rağmen Dosio'nun tüm faaliyetlerinin yasal lisanslar çerçevesinde ve hayvan popülasyonunu kontrol altında tutma amacıyla yapıldığını savundu. Mevcut durumda, Gabon'daki ABD Büyükelçiliği yetkililerinin cenazenin Kaliforniya'ya nakledilmesi için gerekli diplomatik ve resmi işlemleri yürüttüğü açıklandı.

Kupa avcılığı, zengin Batılı turistlerin her yıl Afrika kıtasında yüz milyonlarca dolar harcadığı devasa bir endüstri oluşturuyor. EMS Vakfı'nın paylaştığı verilere göre, sadece Güney Afrika'daki yasal av turları devasa bir ekonomik hacme ulaşıyor.

Olayın gerçekleştiği Gabon ormanları, dünya genelinde nesli kritik tehlike altında bulunan yaklaşık 95 bin orman filinin ana yaşam alanı olarak korunuyor. Uzmanlar, vahşi doğadaki insan ve yaban hayatı karşılaşmalarının, özellikle yavru hayvanların bulunduğu sürülerde yüksek risk taşıdığını belirtiyor.