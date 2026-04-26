Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede iki ezeli rakip, sezonun en belirleyici maçlarından birine çıkacak.

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşma, RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Ligde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, sahasında kazanarak puan farkını açmak istiyor.

Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 67 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde puan farkını 1’e indirerek yarışta büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor.

SEZONDA ÜÇÜNCÜ RANDEVU

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan maçlardan biri beraberlikle sonuçlanırken, diğerini Fenerbahçe kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca