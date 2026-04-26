Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili TBMM tutanakları tartışma yaratırken, Süleyman Soylu sosyal medyadan sert ifadelerle yanıt verdi.

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, 26 Nisan 2026’da X üzerinden Gülistan Doku iddialarına yanıt verdi.

TBMM tutanaklarında Tuncay Sonel hakkında “iddialar asılsızdır” ifadesi tartışma konusu oldu.

Gülistan Doku dosyasında 6 yıl sonra başlatılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı.

TUTANAKLAR YENİDEN GÜNDEM OLDU

Türkiye’de uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması, bu kez TBMM tutanaklarıyla yeniden gündeme geldi. Tutanaklarda, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Bazı haberlerde, Soylu’nun “Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsızdır” dediği öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı buldu.

SOYLU’DAN SERT YANIT

İddiaların ardından Soylu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada haberleri sert sözlerle eleştirdi. Açıklamasında doğrudan medya kuruluşlarını hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Bir milletvekilinin sorduğu sorulara, yürüyen soruşturma çerçevesinde ve yalnızca o sorularla sınırlı kalınarak cevap verilmiştir. Yapılan haberler tamamen çarpıtmadır, yalandır, iftiradır.” Soylu, açıklamasında “milli gazeteciler” ifadesini kullanarak bazı yayın organlarını da eleştirdi.

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR” VURGUSU

Açıklamasında adalet vurgusu yapan Soylu, soruşturmanın kapsamına dikkat çekti. “Devletin dini adalettir” diyen Soylu, sürecin sonuna kadar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Soylu açıklamasında şu cümlelere de yer verdi: “Bir masumun canı hepimizden daha azizdir. Bu soruşturma, varsa ihmal edilen her nokta açısından da kararlılıkla sürdürülmelidir.”

“ALLAH DOĞRULARIN YANINDADIR” MESAJI

Açıklamasının sonunda dikkat çeken ifadeler kullanan Soylu, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: “Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır.” Soylu ayrıca, milletvekili tarafından yöneltilen sorular ile Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen yanıtların belgelerini de kamuoyuyla paylaştı.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA SON DURUM

Gülistan Doku’nun şüpheli kaybolması ve ölümüyle ilgili soruşturma, olaydan yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme taşındı. Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Dosya, Türkiye’de uzun süredir tartışılan ve kamu vicdanında karşılık bulan olaylardan biri olarak öne çıkıyor.