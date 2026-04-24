Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel gelişmelerin etkisiyle piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandığını söyledi. Memiş, özellikle kripto varlıklar üzerinden “büyük kayıp” örneği vererek dikkat çekti.

PİYASALARDA DALGALANMA DERİNLEŞİYOR

Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. Petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarken, altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Piyasaları değerlendiren İslam Memiş, özellikle kısa vadeli yatırım araçlarında sert hareketlerin dikkat çektiğini belirtti. Memiş, hafta sonu gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

“100 BİN LİRA 820 TL’YE GERİLEDİ”

Memiş, yüksek riskli yatırım araçlarına dikkat çekmek için dikkat çeken bir örnek verdi. Özellikle “meme coin” olarak bilinen kripto varlıklar üzerinden yaşanan kayıplara değinen Memiş şu ifadeleri kullandı: “100 bin lira yatıran bir kişinin elinde bugün yaklaşık 820 lira kaldı.” Bu örnekle piyasadaki sert dalgalanmaların ve riskli yatırım araçlarının oluşturduğu kayıplara dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL İÇİN BEKLENTİ NE?

Borsa tarafına da değinen Memiş, kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ancak yıl geneli için daha olumlu bir tablo öngördüğünü ifade etti. “Yıl sonuna kadar 16 bin hatta 20 bin puan seviyeleri görülebilir” diyen Memiş, özellikle küresel risklerin azalması durumunda hızlı toparlanma yaşanabileceğini söyledi.

PİYASALAR BELİRSİZLİKTE KALIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının beklentiler doğrultusunda geldiğini hatırlatan Memiş, küresel gelişmelerin şu an daha belirleyici olduğunu vurguladı. “Piyasalar şu an arafta” diyen Memiş, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanların değerlendirmelerine göre özellikle kısa sürede yüksek kazanç vadeden yatırımlar, ciddi kayıp riski de taşıyor. Günlük hayatta birikimini değerlendirmek isteyen vatandaş için bu tür örnekler önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Özellikle yüksek volatiliteye sahip kripto varlıklar, kısa sürede ciddi değer kaybına neden olabiliyor.