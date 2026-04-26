YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı bu yıl 22–26 Nisan 2026 tarihleri arasında ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla kapılarını açan fuar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen coğrafi işaretli ürünleri, el emeği eserleri ve yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşturdu. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle düzenlenen fuarda, Anadolu’nun kültürel ve gastronomik zenginliği bir kez daha gözler önüne serildi.

ALANYA STANDI YÖREX'E DAMGA VURDU

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ile üretici birliklerinin iş birliğinde kurulan Alanya standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alanya’nın tescilli ürünleri tanıtılarak ziyaretçilere ikramlarda bulunulurken, Alanya'nın tarımsal ve gastronomik çeşitliliği ön plana çıkarıldı. Fuar süresince temaslarda bulunan Alanya heyeti, coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla bilinirlik kazanması adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle muz, avokado, keçiboynuzu ve tropikal meyve üretimiyle öne çıkan Alanya’nın, bu alandaki potansiyeli fuar aracılığıyla geniş kitlelere tanıtıldı. Fuarda yöresel ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değere dönüştürülmesinin önemi vurgulandı.

DİM’DEN YÖREX’E ZİYARET

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Yöresel Ürünler Fuarı’nı (YÖREX) ziyaret ederek Alanya standında incelemelerde bulundu. Fuar alanında Alanya standını gezen Dim, yöresel ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Dim, YÖREX’in fikir babası ve kurucusu olan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. (Şerife ÇOBAN)

