Gazipaşa'da Macar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde 9 Nisan’da meydana gelen trafik kazası, günler sonra acı bir kayıpla sonuçlandı. Kazada ağır yaralanan Havva Ergin, kaldırıldığı hastanede süren yoğun bakım sürecine rağmen hayatını kaybetti.

Bölge halkının yakından takip ettiği olayda, Ergin’in yaşamını yitirdiği haberi ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

KAZA SONRASI UMUTLU BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Kaza günü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Havva Ergin, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Günlerdir süren tedavi sürecinde umutlu bekleyiş devam ederken, gelen ölüm haberi Gazipaşa’da derin bir üzüntü yarattı.

Ergin’in özellikle yakın çevresi tarafından sevilen biri olduğu, mahallede tanınan bir isim olduğu öğrenildi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Hayatını kaybeden Havva Ergin’in cenazesi, bugün (pazar) saat 14.00’te Göçük Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

D-400 KARAYOLU YİNE GÜNDEMDE

Kazanın yaşandığı D-400 Karayolu, Gazipaşa ve Alanya hattında en yoğun kullanılan güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda sık sık kazalarla gündeme gelen yolda, sürüş güvenliği ve denetimlerin artırılması gerektiği yönünde vatandaşlardan çağrılar yükseliyor.

Özellikle Macar Mahallesi geçişi gibi yerleşim noktalarına yakın kesimlerde hız kontrolü, yol düzenlemesi ve uyarı levhalarının artırılması gerektiği ifade ediliyor.

YEREL HALK TEDBİR ÇAĞRISI YAPIYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, benzer acıların tekrar yaşanmaması için yetkililerden daha fazla önlem alınmasını talep ediyor. Trafik yoğunluğunun özellikle yaz aylarında artmasıyla birlikte riskin de büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

Gazipaşa’da yaşanan bu son kayıp, D-400 hattında trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.