İtalya Serie A’da 34. hafta mücadelesinde Torino FC ile Inter Milano karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, futbolseverlerin dikkatini bu mücadeleye çevirdi.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE?

Kritik karşılaşma 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 19:00’da, Stadio Olimpico Grande Torino’da oynanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

INTER HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Inter Milano, şampiyonluk yarışında avantajını korumak için deplasmanda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Güçlü hücum hattı ve geniş kadrosuyla dikkat çeken Inter, üç puan hedefliyor.

TORINO SÜRPRİZ PEŞİNDE

Ev sahibi Torino FC ise taraftarı önünde disiplinli bir oyunla güçlü rakibine karşı puan arayacak. Özellikle savunma güvenliği ve hızlı kontra ataklar, Torino’nun en önemli kozları olacak.