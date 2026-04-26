Alanya’nın en yoğun güzergâhlarından biri olan Mahmutlar Atatürk Caddesinde yaklaşık 3 aydır süren yol çalışması tamamlandı ancak ortaya çıkan tablo, beklentilerin oldukça altında kaldı. Süreç boyunca toz, toprak ve çamur içinde günlük hayatını sürdürmek zorunda kalan mahalle sakinleri, sonuç karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

İŞÇİLİK TEPKİ ÇEKTİ

Yola döşenen parke taşlarının düzensiz yerleştirildiği, aralarda büyük boşluklar bırakıldığı ve genel işçilik kalitesinin düşük olduğu gözlemlendi. Bölge sakinleri, yapılan çalışmanın hem estetik hem de teknik açıdan yetersiz olduğunu dile getiriyor.

“HİZMET Mİ, EZİYET Mİ?”

Aylar süren bekleyişin ardından ortaya çıkan görüntüler vatandaşların sabrını taşırdı. Mahallede yaşayanlar, sürecin bu şekilde sonuçlanmasına tepki gösterdi.

GÜNLÜK HAYAT VE ESNAF ETKİLENDİ

Çalışma sürecinde özellikle cadde üzerindeki esnaf ve işletmeler ciddi mağduriyet yaşadı. Toz ve çamur nedeniyle müşteri kaybı yaşayan işletmeler, şimdi de kalitesiz işçilik nedeniyle yolun kısa sürede yeniden bozulmasından endişe ediyor.

Mahmutlar’da yaşayan vatandaşlar, yapılan çalışmanın yeniden gözden geçirilmesini ve daha kalıcı, standartlara uygun bir çözüm üretilmesini talep ediyor.