Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan eski Yapı Kontrol Müdürü M.Y., iskân başvurusu yapan otelcilerden sistemli şekilde para alındığını öne sürdü.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler dosyaya girdi. Eski Yapı Kontrol Müdürü M.Y., etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, 2016-2024 yılları arasında imara aykırı otellerin iskân süreçlerinde para trafiği yaşandığını anlattı.

M.Y.’nin ifadesine göre, iş bitim belgesi düzenlenmeden önce otel sahipleriyle temas kuruluyor, maddi menfaat sağlandıktan sonra belediye içindeki işlemler ilerletiliyordu.

“PARA ALINMADAN İSKÂN VERİLMEZDİ”

Soruşturma dosyasına giren ifadede M.Y., “İskân başvurusu yapan tüm otelcilerden istisnasız maddi menfaat temin edildi” dedi. M.Y., imara aykırı yapılaşması bulunan otellere, ödeme yapılmadan iskân verilmediğini iddia etti.

M.Y., bazı olaylara doğrudan tanık olduğunu, bazı rüşvet süreçlerinde aracılık yaptığını, bazı durumlarda ise alınan paradan pay aldığını söyledi.

500-600 BİN DOLAR İDDİASI

İfadede en dikkat çeken bölüm, iskân karşılığı alındığı öne sürülen yüksek tutarlar oldu. M.Y., eski İmar Müdürü Osman Zafer K.’nın kendisine, bazı otelcilerden 500-600 bin dolar aralığında para alındığını defalarca söylediğini beyan etti.

Dosyadaki iddialara göre eski belediye başkanı Şükrü Sözen, kardeşi Fatih Sözen ve bazı isimler üzerinden otelcilerle temas kuruldu. M.Y., bu temasların ardından kendisine iş bitim belgesi düzenlemesi yönünde talimat verildiğini öne sürdü.

KAÇAK YAPI İDDİASI GELİR KAPISINA DÖNMÜŞ

M.Y.’nin anlatımına göre süreç yalnızca iskânla sınırlı kalmadı. Kaçak yapılaşma iddiaları bazı dosyalarda baskı aracı olarak kullanıldı. Otel sahiplerinin ödeme yapmaya zorlandığı, ödeme sonrası ise bazı işlemlerin durdurulduğu ileri sürüldü.

İfadede, yıkım kararlarının da zaman zaman pazarlık unsuru haline getirildiği iddiası yer aldı. Rüşvet trafiğinin farklı birimler üzerinden yürütüldüğü ve bazı kişilerin “kasa” olarak kullanıldığı da dosyaya giren beyanlar arasında.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında daha önce eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmedi. Şüpheliler hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.