Emekli memurların seyyanen zam beklentisi yargıdan döndü. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8 bin 77 TL’lik artışın emekli maaşlarına yansıtılması talebiyle açılan davayı reddetti. Karar, Alanya’daki emekliler başta olmak üzere Türkiye genelindeki milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi, emekli memurların açtığı davada mevcut yasal düzenlemenin yalnızca görevdeki kamu çalışanlarını kapsadığına hükmetti. Kararda, seyyanen zammın emekli aylıklarına doğrudan yansıtılmasına yönelik bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

KARŞI OY DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada çoğunluk kararı alınırken, Daire Başkanı’nın karşı oy şerhi öne çıktı. Şerhte, uygulamanın Anayasa’daki eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olabileceği ifade edildi.

Daire Başkanı, emekli memurların enflasyondan daha fazla etkilendiğini ve ekonomik açıdan daha dezavantajlı konumda bulunduğunu belirterek dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiğini savundu.

ALANYA’DA EMEKLİLERİ NASIL ETKİLER?

Turizm kenti Alanya’da yaşayan binlerce emekli, özellikle artan kira ve yaşam maliyetleri nedeniyle gelirlerinde iyileştirme beklentisi içinde. Kararın mevcut haliyle kesinleşmesi durumunda, seyyanen zamdan emeklilerin yararlanamaması bölgede ekonomik sıkıntıların devam etmesi anlamına gelebilir.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Davayı açan emekli memurun avukatı, kararı bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını açıkladı. Sürecin önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenirken, emekliye seyyanen zam tartışması yeniden gündemin üst sıralarında yer alacak.