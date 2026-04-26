27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımı ile turun ilk startı verildi. Start alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü, aynı zamanda TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yöneticiler hazır bunuldu. Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu iştirak ediyor. Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. Ankara finişi böylece 27 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

TOPLU FİNİŞTİ KAZANAN TOM CRABBE

Finişe 35 kilometre kala 5'li grupla pelotonun arasındaki zaman farkı ilk kez 1 dakikanın altına düştü. Peloton ne kadar hızlandıysa, kaçış grubunun pedal basışı o kadar geriledi. Bir ara 45 saniyeye kadar düşen fark yeniden 1 dakika 33 saniyeye çıktı. Bu zaman farkı finişe 28 kilometre kala verildi. Finişe 15 kilometre kala peloton ile kaçış grubundaki fark 20 saniyeye kadar indi. Bu da finişin toplu olarak gerçekleşebileceği sinyalini veridi. Kaçış grubu ile peloton finişe 7 kilometre kala birleşti. Finişe peloton toplu girdi ve Tom Crabbe güçlü sprintiyle etabı kazandı.

SPRİNT PRİM KAPISINI GEÇEN POMORSKİ 3'TE 3 YAPTI

Etabın 111'inci kilometresinde son prim kapısı olan sprint prim kapısı da geçildi. Michal Pomorski (ATT Investments) böylece çizgiyi birinci geçerek 3 prim kapısındaki puanları toplayıp müthiş bir başarı öyküsü yazdı.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.

TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.

TURDA YARIN AYDIN-MARMARİS ETABI KOŞULACAK

Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 162.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabı koşulacak. Turkuaz Mayoyu Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe giyecek...