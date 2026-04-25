ABD’nin Teksas eyaletinde görev yapan 27 yaşındaki öğretmen Angela Palmares, öğrencilerle uygunsuz iletişim kurduğu iddiasıyla tutuklandı. Soruşturma okul yönetiminin ihbarıyla başladı.

OKUL YÖNETİMİ ŞÜPHELENİP İHBAR ETTİ

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda, 27 yaşındaki öğretmen Angela Palmares hakkında öğrencilerle uygunsuz ilişki kurduğu iddiasıyla adli süreç başlatıldı. Okul yönetiminin şüpheli durumu fark etmesi üzerine konu emniyet birimlerine bildirildi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, öğretmenin öğrencilerle sosyal medya üzerinden okul dışı saatlerde iletişim kurduğu ve bu iletişimin sınırları aştığı iddia edildi. Yetkililer, elde edilen dijital verilerin dosyaya delil olarak eklendiğini açıkladı.

AĞIR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Angela Palmares hakkında ABD yasalarına göre “öğrenci ile uygunsuz ilişki” suçlaması yöneltildi. Bu suçun, ABD hukuk sisteminde ikinci derece ağır suç kapsamında değerlendirildiği ve 5 ila 20 yıl arasında hapis cezası ile sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

150 BİN DOLAR KEFALET BELİRLENDİ

Şüpheli öğretmenin 150 bin dolar kefaletle tutuklu bulunduğu öğrenildi. Kaç öğrencinin olaydan etkilendiğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

EĞİTİMDE GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, ABD’de okullarda öğrenci güvenliği ve denetim mekanizmaları konusunu yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, özellikle öğretmen-öğrenci iletişiminde dijital platformların daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.