Manavgat Belediyesi soruşturmasında eski Başkan Şükrü Sözen hakkındaki dosyaya Konya detayı da girdi. İfadelerde, Beyşehir’deki bir silah fabrikası ve para trafiğiyle ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı.

Antalya Manavgat'ta yürütülen belediye soruşturması yeni ifadelerle genişledi. Önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “irtikap”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen dosyada, bu kez Konya’nın Beyşehir ilçesi gündeme geldi.

Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, Sözen’in Beyşehir’deki bir silah fabrikasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. İddialar, hem Manavgat’taki ihale süreçlerini hem de para hareketlerini kapsıyor.

PARA TRAFİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Dosyada yer alan bilgilere göre, tutuklu bulunan Şükrü Sözen ile iş insanı Erdem Buzkan arasındaki para alışverişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Buzkan’ın motosikletle geldiği iş yerinde bagajdaki paraların poşetlere konularak içeri alındığı, ardından Sözen’in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyarak iş yerinden ayrıldığı belirtildi.

KONYA BEYŞEHİR DETAYI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz’un ifadesinde, Şükrü Sözen’in Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasıyla bağlantılı olduğu iddiası yer aldı.

Yavuz’un ifadesinde, “Şükrü Sözen buranın gayriresmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür” dediği aktarıldı.

Aynı ifadede, Buzkan’ın belediyedeki bazı ihale süreçlerinde aracılık yaptığı, ihale sahiplerinden ve festival stantlarından toplandığı iddia edilen paraların Sözen’e ulaştırıldığı öne sürüldü.

MUHASEBECİDEN ÇANTA VE DÖVİZ İFADESİ

Soruşturma dosyasında, Erdem Buzkan’a ait motosiklet satış şirketinin muhasebecisi S.B.’nin ifadesi de yer aldı. S.B.’nin, Sözen’in iş yerine ayda en az bir kez kahverengi evrak çantasıyla geldiğini söylediği bildirildi.

İfadeye göre, çantada genellikle döviz bulunduğu ve bu paraların daha sonra döviz bürosunda bozdurulduğu iddia edildi. S.B.’nin, 2019 yerel seçimlerinden sonra iş yerine getirilen bir çuval paranın çalışanlar tarafından elle sayıldığını da anlattığı belirtildi.

SORUŞTURMA MANAVGAT’TAN KONYA’YA GENİŞLEDİ

Manavgat merkezli dosyada şimdiye kadar aralarında Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen’in de bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı bildirildi. Yeni ifadelerle birlikte soruşturmanın yalnızca belediye içindeki işlemlerle sınırlı kalmadığı, para trafiğinin Konya bağlantısıyla da incelendiği görülüyor.

Dosyadaki iddiaların yargı sürecinde değerlendirileceği, şüpheliler hakkındaki kesin kararın mahkeme aşamasında ortaya çıkacağı belirtiliyor.