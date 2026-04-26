Alanya’da yıkım ihalesi gündemi sürerken, Gazeteci Sudi Çandır'ın belediye yöneticisi Can Kamburoğlu ile yaşadığı diyalog tartışma konusu oldu.

YIKIM İHALESİ GÜNDEMİYLE BAŞLADI

Alanya’da son günlerde konuşulan 483 bin metrekarelik yıkım ihalesi, yalnızca kapsamı nedeniyle değil, beraberinde getirdiği tartışmalarla da dikkat çekiyor. İhaleye göre, ruhsatsız yapıların yıkımı için 21 Mayıs’ta sürecin başlayacağı ve çalışmaların yaklaşık 200 gün süreceği ifade ediliyor.

Bu gelişmeler üzerine konuyu köşesine taşıyan gazeteci Sudi Çandır, hem kamuoyundaki tepkileri hem de sürecin detaylarını öğrenmek için belediyeden bilgi almak istedi.

“BU KONULARDA BENİ RAHATSIZ ETMEYİN”

Çandır’ın aktardığına göre, yetkililer tarafından konunun muhatabı olarak gösterilen Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Can Kamburoğlu ile telefon görüşmesi beklenmedik bir şekilde sonlandı.

Gazeteci Çandır, köşe yazısında görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

“Sudi Bey, bu konularda beni rahatsız etmeyin. Ben pazar günümü aileme ayırmak istiyorum. Belediye de yıkım da ihale de benim umurumda değil. Yarın ararsanız bilgi verebilirim.”

Bu yanıt üzerine görüşmenin sona erdiğini belirten Çandır, yaşadığı durumu şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.

KAMU GÖREVİ VE MESAİ TARTIŞMASI

Olayın ardından tartışma yalnızca yıkım ihalesiyle sınırlı kalmadı. “kamu görevlisinin mesai kavramı olur mu” sorusu yeniden gündeme geldi. Çandır, kamu görevinde bulunan kişilerin ve gazetecilerin mesai saatleriyle sınırlı kalamayacağını vurgulayarak, “haber beklemez” görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, bazı kesimler ise hafta sonu özel hayatın korunması gerektiğini savunarak farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Bu durum, Alanya’da yerel yönetim–basın ilişkileri açısından yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.

YANITSIZ KALAN SORULAR

Yaşanan diyalog sonrası, kamuoyunun merak ettiği birçok soru da yanıtsız kaldı. Özellikle “Alanya’da yıkılacak yerler neresi, karar hangi kurum tarafından alındı, kriterler ne” gibi başlıklar netlik kazanmadı.

Yıkım sürecinin kapsamı, kırsaldaki yapıları ya da hobi bahçelerini içerip içermediği ise henüz resmi olarak açıklanmış değil.

TARTIŞMA BÜYÜYECEK GİBİ DURUYOR

Yerel gündemde hızla yayılan bu olayın, önümüzdeki günlerde hem belediyeden yapılacak açıklamalarla hem de siyasi değerlendirmelerle daha da büyümesi bekleniyor.

Kamuoyunun gözü şimdi hem yıkım ihalesinin detaylarında hem de bu tartışmaya verilecek resmi yanıtlarda.

Kaynak: Sudi Çandır köşe yazısı