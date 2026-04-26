Uşak Ulubey’de aile içi şiddet ihbarına giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıldı. 2 polis yaralandı, şüpheli operasyonla yakalandı.

İHBARA GİDEN POLİSLERE SİLAHLI SALDIRI

Uşak Ulubey’de aile içi şiddet ihbarına giden polislere ateş açılması olayı, ilçede büyük hareketliliğe neden oldu. Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde yaşanan olayda, ihbar üzerine adrese ulaşan ekipler bahçeden açılan ateşle karşılaştı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. yaralandı.

YARALI POLİSLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polislerden biri tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralı polis memurunun durumunun ağır olduğu ve ileri tedavi için İzmir’e sevk edildiği öğrenildi.

KAÇTI, METRUK BİNADA YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren ve kimliği E.R. (40) olarak belirlenen şüpheli olay sonrası kaçtı. İlçe genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, dron destekli arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin ilçe merkezinde metruk bir binada saklandığı tespit edildi.

3 SAATLİK OPERASYONLA TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin bulunduğu noktaya yaklaşmasıyla birlikte şüpheli yeniden ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yapılan ikna görüşmeleri sonucu saldırgan teslim oldu.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Uşak Valisi Serdar Kartal, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Aile içi şiddet ihbarına giden polis arkadaşlarımıza yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu ağır olduğu için İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız taburcu edildi” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.