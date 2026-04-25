Diyarbakır’da sabaha karşı apartman girişinde gerçekleşen saldırıda, 40 yaşındaki kadın 30 yerinden bıçaklandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın, saldırganın serbest kalması halinde hayatından endişe ettiğini söyledi.

APARTMAN GİRİŞİNDE PUSU KURDU

Diyarbakır’da dini nikahlı eş tarafından bıçaklanan kadın olayı, 13 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 58 yaşındaki M.Z.B., bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi F.D.’yi apartman girişinde bekledi. Kadın binaya girdiği sırada saldırgan kapıyı kapatarak arkasından saldırdı.

Vücudunun farklı bölgelerinden yaklaşık 30 kez bıçaklanan kadın, olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan F.D., üç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatta kaldı.

“ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM” İDDİASI

Olay sonrası gözaltına alınan M.Z.B.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ancak mağdur kadın, saldırganın cezaevinde yakınlarına “Çıkınca o kadını öldüreceğim” dediğini öne sürdü.

Bu iddia sonrası F.D., yetkililerden korunma talebinde bulundu. Kadın, saldırganın serbest bırakılması halinde yeniden hedef alınacağını düşündüğünü ifade etti.

16 YILLIK İLİŞKİ GERİLİMLE BİTTİ

İki çocuk annesi F.D., 16 yıl süren birlikteliklerinde son dönemde ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı. Sık sık tartıştıklarını belirten kadın, ayrılığın ardından eski eşinin kendisini suçladığını ve tehdit ettiğini söyledi.

F.D., saldırıdan önceki günlerde zanlının yanında sürekli bıçak taşıdığını gördüğünü ancak bunu ciddiye almadığını ifade etti.

SALDIRI ANINI ANLATTI

Yaşadıklarını detaylarıyla anlatan F.D., sabaha karşı apartman girişinde saldırıya uğradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kapıdan içeri girer girmez arkamdan geldi. Kapıyı kapattı ve defalarca sırtımdan bıçakladı. Yere düştüm ama durmadı. Akciğerim söndü, ölümden döndüm.”

F.D., çocuklarının da babalarının cezaevinde söylediği sözleri kendisine aktardığını belirterek, “Yarım kalan işini tamamlayacağından korkuyorum” dedi.

KADIN KORUMA TALEP ETTİ

Yaşadığı saldırının ardından resmi makamlara başvurduğunu belirten kadın, devlet koruması talep etti. Diyarbakır’da eski eş şiddeti sonrası koruma talebi başlığı altında değerlendirilen olayda soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve gerekli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.