2026 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Tatil resmi takvime göre 4,5 gün sürecek. Ancak 25 Mayıs Pazartesi için idari izin kararı çıkarsa tatil 9 güne uzayabilir.

2026 Kurban Bayramı tatili için tarih netleşti. Diyanet’in dini günler takvimine göre arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olacak.

BAYRAM 27 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Takvime göre Kurban Bayramı günleri şöyle:

26 Mayıs Salı: Arefe, yarım gün tatil

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. günü

RESMİ TATİL 4,5 GÜN

Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatili 4,5 gün olarak uygulanacak. Tatil, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Bu nedenle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve tatil planı yapan vatandaşlar için şimdilik kesin süre 4,5 gün olarak görünüyor.

9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ VAR MI?

Bayram haftasında en çok merak edilen konu ise tatilin uzatılıp uzatılmayacağı. Eğer 25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamına alınırsa, hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 9 güne çıkabilir.

Ancak bu konuda şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Bu nedenle “2026 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu” demek için henüz erken.

TATİL PLANI YAPACAKLAR DİKKAT

Bayramın mayıs ayının son haftasına denk gelmesi, özellikle yaz sezonu öncesi tatil planlarını öne çekebilir. Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde bayram haftası için otel, otobüs ve uçak talebinin erken hareketlenmesi bekleniyor.

Uzun tatil kararı çıkarsa, sahil bölgelerinde rezervasyon trafiği daha da hızlanabilir. Şimdilik en güvenli planlama, resmi tatilin 4,5 gün olduğu dikkate alınarak yapılmalı.