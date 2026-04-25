Isparta’da sabah saatlerinden bu yana kayıp olarak aranan lise öğrencisi Feyza Keskin’den akşam saatlerinde acı haber geldi. Genç kızın hareketsiz halde bulunması üzerine yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, bölgede güvenlik ve gençlerin korunmasına yönelik tedbirleri yeniden gündeme taşıdı.

KAYIP İHBARI SONRASI ARAMA BAŞLATILDI

Olay, Isparta’nın Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi Feyza Keskin sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranıyordu. Genç kız en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerindeki Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle görüldü. Bu saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

BOŞ BİNANIN ÖNÜNDE BULUNDU

Gün boyu süren arama çalışmaları sonucunda Feyza Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Keskin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin net bilginin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağını belirtti.

EĞİTİM CAMİASINDAN TAZİYE MESAJI

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”