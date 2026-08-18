Yalova’da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz’da 2 milyon 385 bin lira ödeyerek sıfır kilometre bir araç satın aldı. Aracı teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Günaştı, raporda karşılaştığı bulgular üzerine aracın değiştirilmesini istedi.

Ekspertiz incelemesinde aracın ön kaputunda sök-tak işlemi bulunduğu, aynı bölümdeki boya kalınlığının da aracın diğer parçalarından yüksek ölçüldüğü belirtildi. Günaştı, satın alma öncesinde özellikle herhangi bir işlem görmemiş araç istediğini söyledi.

DAHA ÖNCE BOYALI ARAÇTAN VAZGEÇMİŞTİ

Günaştı'nın aktardığına göre süreç, başka bir bayide aynı marka bir aracı incelemesiyle başladı. O araçta fabrika kaynaklı boya bulunduğu kendisine bildirildi. Bunun üzerine satın almaktan vazgeçti.

Daha sonra başka bir bayiye başvuran Günaştı, burada da herhangi bir boya veya işlem bulunmayan araç istediğini açıkça ilettiğini söyledi. Kendisine aracın "kusursuz" olduğu bilgisinin verildiğini belirten Günaştı, bu beyana güvenerek satın alma işlemini tamamladı.

Aracını teslim aldığı gün ekspertize götüren Günaştı, ön kaputtaki bulguların rapora yansıması üzerine bayiye başvurdu.

ÖZELLİKLE KUSURSUZ ARAÇ İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM

Yaşadığı süreci anlatan Günaştı, "Ben zaten sıfır araç alıyorum, kusursuz olsun istiyorum diyerek başka bayideki aracı almamıştım. Özellikle kusursuz araç istediğimi söyledim. Bana ellerinde kusursuz araç olduğunu söylediler. Aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Sonuç karşısında şok oldum. Ön kaputta hem sök-tak işlemi hem de diğer bölümlere göre çok daha yüksek boya ölçümü çıktı" dedi.

Günaştı, ikiz bebekleri nedeniyle araç satın alma sürecinde zaman açısından da zorlandığını, buna rağmen teslimattan hemen sonra ekspertiz kontrolü yaptırdığını ifade etti.

ARAÇ BAYİYE GERİ GÖNDERİLDİ

Ekspertiz raporunun ardından Günaştı, aracı Bursa’daki bayiye geri gönderdi ve değişim talebinde bulundu. Firma ise tespit edilen durumun üretim standartları kapsamında olduğunu savunarak yeni araçla değişim talebini kabul etmedi.

Yaşanan uyuşmazlık, sıfır kilometre araç satın alırken teslimat öncesi ve sonrasında yapılabilecek kontrolleri de yeniden gündeme getirdi. Özellikle kaporta parçalarındaki boya kalınlığı ile sökme-takma izleri, aracın teslim alınmasının ardından yapılacak bağımsız ekspertiz incelemesinde ortaya çıkabiliyor.

Günaştı'nın yaşadığı olayda da araç sıfır kilometre olarak satın alınmasına rağmen ekspertiz kontrolü teslimattan hemen sonra yaptırıldı. Böylece ön kaputla ilgili tespitler kısa süre içinde kayıt altına alındı.