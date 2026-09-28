Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine üretim yapan İzmir merkezli Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntılar sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, başvuruyu inceleyen İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi firmaya üç aylık geçici mühlet tanıdı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mahkeme kararıyla birlikte, şirketin mali tablolarını ve yeniden yapılandırma sürecini denetlemesi amacıyla bir kişilik konkordato komiseri ataması yapıldı. Şirketin finansal geleceğini belirleyecek olan davanın bir sonraki duruşması 17 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Konkordato hukukunda mahkemenin verdiği üç aylık geçici mühlet, mali darboğazdaki şirketlerin haciz baskısı olmadan finansal yapılarını düzenlemesine olanak tanıyor. Bu koruma sürecinde, atanan komiserin onayı olmadan şirket varlıkları devredilemiyor ve alacaklılar tarafından yeni icra takibi başlatılamıyor.

1954'TEN GÜNÜMÜZE UZANAN GEÇMİŞ

Temelleri 1954 yılında Erdoğan Kalıpçılar tarafından atılan ve günümüzde sanayici Zafer Kalıpçılar'ın yönetiminde olan şirket, ilk yurt dışı ihracatını 2007 yılında yapmıştı. Uzun yıllar istikrarlı büyümesini sürdüren firma, 2019 yılında 5 bin metrekarelik yeni üretim tesisine geçmiş, 2023 yılında ise ikinci fabrikasını faaliyete geçirerek üretim kapasitesini genişletmişti.