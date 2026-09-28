Karaman'ın Ayrancı ilçesinde üretilen ve Anadolu gastronomisinin en değerli ürünleri arasında yer alan Divle Obruk peyniri, yeni sezon için gün sayıyor. Nisan ve mayıs aylarında elde edilen koyun ile keçi sütlerinden hazırlanan peynirler, ekim ayından itibaren tüketiciyle buluşacak.

Geleneksel yöntemlerle işlenen sütler, özel keçi ve kuzu derisinden yapılan tulumlara basılarak yerin 36 metre altındaki Divle Obruğu'na indiriliyor. Yıl boyunca sabit bir serinliğe ve kendine özgü mikroklimaya sahip olan bu mağarada tulumlar, 5 ila 6 ay boyunca bekletiliyor. Obruğun doğal florası, peynire karakteristik kıvamını ve aromasını kazandırıyor.

BEYAZDAN KİREMİT KIRMIZISINA DÖNÜŞÜM

Mağaraya ilk indirildiğinde dış yüzeyi tamamen beyaz olan tulumlar, zamanla obruktaki faydalı küf bakterilerinin etkisiyle renk değiştiriyor. Olgunlaşma sürecinin sonunda tulumlar, ürüne özgü kiremit kırmızısı bir görünüm alıyor. Ant'Ayder Başkanı Ahmet Dikici'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu zorlu sürecin ardından ürünler ekim ayında hem iç piyasaya hem de ihracata yönlendirilecek.

GERÇEK OBRUK PEYNİRİ NASIL ANLAŞILIR?

Piyasada yüksek talep gören Divle Obruk peynirinin sahtelerine karşı tüketicilerin dikkatli olması gerekiyor. Uzun emekler sonucu ortaya çıkan bu lezzeti satın alırken, ürünün üzerinde mutlaka coğrafi işaret tescil ambleminin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Ahmet Dikici de piyasadaki taklitlere karşı uyarıda bulunarak, gerçek üreticinin emeğinin korunması adına sadece tescilli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.