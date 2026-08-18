"İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır" sloganıyla hayata geçirilen 11.

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Efsaneler Futbol Ayak Tenisi Turnuvası, Konyaaltı Beach Park tenis kortlarında start aldı. Antalyaspor formasıyla tarihe geçen Erdoğdu Oruç, Salih Karakaya ve Hüseyin Çetinkaya onuruna düzenlenen etkinlik, taraftarlar ile eski futbolcuları bir araya getirdi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, onurlandırılan üç efsane isim de açılış töreninde hazır bulundu.

TURNUVADA VEFA VURGUSU

Açılış programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, organizasyonun kentin spor hafızası için taşıdığı değere dikkat çekti. Antalyaspor'un tüm dinamiklerin desteğiyle hak ettiği konuma ulaşacağını belirten Özdemir, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları olarak kulübün arkasında durmaya devam edeceklerini açıkladı. Kulüp Başkanı Mustafa Ergün ise verilen destekten ötürü belediye yönetimine teşekkürlerini iletti.

KADIN TAKIMI İLK KEZ SAHADA

Bu yılki turnuvanın en dikkat çeken yeniliği, müsabakalara ilk kez bir kadın takımının dahil edilmesi oldu. Gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büşra Özdemir, normal şartlarda tarafsız bir duruş sergilediğini ancak bu yıl kadın sporcuların sahada yer alması sebebiyle onları desteklediğini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından takımlar korta çıkarak ilk maçlarını oynadı.

AYAK TENİSİ NEDEN POPÜLERLEŞİYOR?

Son yıllarda eski futbolcuların ve taraftar gruplarının bir araya geldiği anma etkinliklerinde ayak tenisi branşı sıklıkla tercih ediliyor. Hem fiziksel temasın az olması nedeniyle sakatlık riskini düşürmesi hem de teknik becerilerin ön plana çıkmasına olanak tanıması, bu sporu veteran turnuvalarının vazgeçilmezi haline getiriyor. Antalyaspor camiasının gelenekselleştirdiği bu format, vefa kültürünü sportif bir şölenle birleştiriyor.