Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, 17 Eylül'den bu yana kamuoyunun gündeminde yer alan fon konusuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın konuyla ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını aktaran Erdoğan, piyasa manipülasyonu veya borsa oyunları aracılığıyla haksız kazanç sağlayanların karşılarında devleti bulacağını vurguladı. Toplam 86 milyon vatandaşın ekonomik güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt göstermeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, yolsuzluklara ve hak ihlallerine kesinlikle göz yumulmayacağının altını çizdi.

SİSTEMDE RİSK VAR MI?

Sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan'ın açıklamalarına göre, ekonomi kurmayları gerekli adımların hızla atılması için yoğun bir mesai harcıyor. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, fon piyasasında yaşanan sorunun çok sınırlı bir bölümde meydana geldiğini bildirdi.

PİYASALARA GÜVEN MESAJI

Finansal sisteme sirayet eden herhangi bir riskin söz konusu olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türk sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu belirtti. Erdoğan, mevcut ekonomik yapının bu tür sınamaların üstesinden rahatça gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu sözlerine ekledi.