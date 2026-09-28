Avrupa genelinde etkisini gösteren barınma sorunu, İspanya'nın başkenti Madrid'de kitlesel eylemlere dönüştü. Yüksek kira artışlarına ve kiracı haklarının yetersizliğine tepki gösteren yüzlerce kişi, bölgesel hükümet binası önünde toplanarak protesto başlattı.

Eylemlerin fitilini, 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evden polis eşliğinde sedyeyle çıkarılması ateşledi. Yaşlı kadının dairesini satın alan bir yatırım fonunun kararıyla tahliye edilmesi, halkın tepkisini sokağa taşıdı.

MEYDANLARDA NEDEN ÇADIR KURULUYOR?

Tahliye olayının ardından pazartesi günü itibarıyla Puerta del Sol meydanına yüzlerce çadır kuruldu. Üçüncü gününe giren bu eylemler, 2011 yılındaki küresel finans krizinde uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı yapılan bir aylık meydan işgallerini hatırlattı.

Artan toplumsal baskı üzerine Başbakan Pedro Sanchez bir açıklama yaptı. Hükümetin salı gününe kadar kiracıları koruyacak acil bir konut kararnamesini meclisten geçirmek için çalıştığı duyuruldu.

İSPANYA'DAKİ KONUT AÇIĞI NE DURUMDA?

Geçmiş krizlerde tahliyeler genellikle konut kredisi ödemelerindeki aksaklıklardan kaynaklanırken, günümüzde asıl sorunu mülk yetersizliğine bağlı kira anlaşmazlıkları oluşturuyor. Son on yıllık süreçte kiraların ortalama iki katına çıkarak maaş artışlarını geride bıraktığı belirtildi.

Merkez Bankası verilerine göre, ülkede halihazırda 750 bin net konut açığı bulunuyor ve bu sayının 2028 yılına kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Yılda yalnızca 120 bin yeni konutun inşa edilmesi, 2008 krizi öncesindeki üretim hızının altıda birinde kalındığını gösteriyor.