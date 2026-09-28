ALTIN piyasasında haftanın ilk işlem gününde satışlar hızlandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, 28 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde yüzde 3,17 düşüşle 6 bin 526 TL seviyesine kadar geriledi. Altındaki sert geri çekilmeyle birlikte “Altın neden düşüyor?” sorusu da yeniden gündeme geldi.

GRAM ALTIN 6 BİN 526 TL’YE GERİLEDİ

Gün içerisinde değerli metaller genelinde satış baskısı görüldü. Gram altın 6 bin 526 TL seviyesine inerken, gram gümüş yüzde 4,88 kayıpla 96,16 TL seviyesinden işlem gördü.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı ise gün içerisinde 6 milyon 520 bin TL ile 6 milyon 568 bin TL arasında hareket etti. Standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin TL seviyesinde tamamladı. Cuma günü kapanış fiyatı 6 milyon 748 bin TL olmuştu.

ALTIN PİYASASINDA 2,9 MİLYAR TL’LİK İŞLEM

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda altında toplam işlem hacmi 2 milyar 968 milyon 669 bin 353,89 TL’ye ulaştı. İşlem miktarı ise 454,94 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 976 milyon 406 bin 375,02 TL olarak kayıtlara geçti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altındaki düşüşte küresel piyasalardaki satış baskısı öne çıktı. Özellikle altın Borsa Yatırım Fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları, değerli metal üzerinde baskı oluşturan gelişmeler arasında gösteriliyor.

Yatırımcıların likiditeye yönelmesiyle altın ve diğer değerli metallerde satışların arttığı görülürken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler de fiyatların yönü açısından önem taşıyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede ABD Dolar Endeksi ve tahvil getirilerindeki yükseliş de etkili oldu. Dolar Endeksi’nin 101,39 seviyesine yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesine çıkması, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD’nin 30 yıllık tahvil getirilerinin de 2004 yılından bu yana görülen yüksek seviyelere yaklaşması, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi olumsuz etkileyen unsurlar arasında değerlendiriliyor.

FED BEKLENTİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

LKP Securities Emtia ve Döviz Araştırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Jateen Trivedi, altının geçen hafta yüksek oynaklık gösterdiğini ve yüksek seviyelerden gelen kâr satışlarının düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Trivedi, piyasalarda Fed’in ekim ayında yeni bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin fiyatlanmaya başlamasının da altındaki geri çekilmeyi desteklediğini ifade etti.

Piyasalarda önümüzdeki süreçte Fed’den gelecek para politikası sinyalleri, ABD tahvil faizlerinin seyri ve Dolar Endeksi’nin 101 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından yakından takip edilecek.