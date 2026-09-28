Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 306,59 puan azalarak günü yüzde 2,38'lik düşüşle tamamladı. Toplam işlem hacminin 115,2 milyar lira olarak gerçekleştiği piyasada, genele yayılan satış baskısı dikkati çekti.

Sektörel bazda incelendiğinde tüm endekslerin değer kaybettiği raporlandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi ise yüzde 3,31 oranında geriledi. Günün en fazla kaybettiren sektörü ise yüzde 8,73'lük sert düşüşle finansal kiralama ve faktoring olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI AZALDI

Yurt dışı piyasalarda yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler, Borsa İstanbul'daki satış baskısını destekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifini geri çevirmesiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Analistlerin aktardığına göre bu durum, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendirerek tahvil faizlerini yukarı çekti ve yatırımcıların risk iştahını sınırladı.

SPK'DAN TEFAS TALİMATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yurt içinde ise yatırımcıların ana gündem maddesini devam eden fon soruşturmaları oluşturdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tasfiye sürecindeki fonlar için 17 Eylül'de TEFAS üzerinden iletilen ancak iptal edilen alım-satım talimatları, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacak. Bu düzenleme, iptal edilen işlemler nedeniyle yatırımcıların yaşayabileceği olası mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor.

PİYASALARIN YAKIN TAKİBİNDEKİ VERİLER

Piyasaların yön arayışında makroekonomik verilerin belirleyici olacağı ifade ediliyor. Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi izlenirken, yurt dışında Japonya öncü endeksi, Avro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksleri ile ABD JOLTS açık iş sayısı takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde olası geri çekilmelerde 12.500 ve 12.400 puan seviyeleri destek, olası yükselişlerde ise 12.700 ve 12.800 puan seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor.