Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 6 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen olayda, bir babanın sokak ortasında küçük kızına uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, 34 yaşındaki M.K., motosikletiyle yanına yaklaştığı kızı Y.K.'ye tokat atıp ardından saçından tutarak motosikletin peşinden sürükledi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE DARP İZLERİ

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelere göre, şiddete maruz kalan çocuğun 21 Mayıs 2019 doğumlu Y.K. olduğu tespit edildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen küçük kızın sırt ve dirsek bölgelerinde darp izlerine rastlandı. Çocuğun annesi S.K. polise verdiği ifadede, eşi M.K.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve madde etkisi altındayken hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını aktardı.

ŞÜPHELİNİN 12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda gözaltına alınan M.K.'nin çeşitli suçlardan toplam 12 adet sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

ÇOCUK KORUMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hukuki prosedürlere göre, aile içi şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı vakalarında mağdur çocukların güvenliği ilgili kanunlar kapsamında öncelikli olarak değerlendiriliyor. Gerekli durumlarda devlet koruması tedbirleri uygulanırken, bu olayda savcılık talimatıyla gözetim altına alınan mağdur çocuk, güvenli ortamın sağlanması amacıyla annesi S.K.'ye teslim edildi. Adli makamların şüpheli hakkındaki yasal işlemleri sürdürdüğü bildirildi.