Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerinin kaza sonrası işlemlerini hızlandırmak amacıyla tüm sigorta şirketlerini tek çatı altında birleştiren yeni bir sistemi devreye aldı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar artık hasar bildirimlerini 'Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi' (OHİM) üzerinden doğrudan yapabilecek.

Bu yeni merkez, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı anlaşmazlıklarını en aza indirmeyi ve sistemsel suistimallerin önüne geçmeyi hedefliyor. SEDDK'nin daha önce duyurduğu beş maddelik eylem planının son aşaması olarak hayata geçirilen proje, ülkedeki tüm sigorta şirketleriyle entegre bir altyapıda çalışacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teknik altyapı çalışmaları tamamlanan merkez, 1 Eylül tarihi itibarıyla resmi olarak faaliyete geçecek. İlk aşamada sadece trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar ihbarları bu hat üzerinden kabul edilecek.

SÜRÜCÜLER İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Mevcut sistemde kaza yapan araç sahipleri, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin kendi çağrı merkezine ulaşmak ve farklı prosedürlerle uğraşmak zorundaydı. Alo 193 OHİM'in devreye girmesiyle birlikte, şirket fark etmeksizin tüm başvurular standart bir prosedürle tek merkezden yönetilecek. Bu pratik uygulama sayesinde hem zaman kaybı önlenecek hem de değer kaybı talepleri gibi süreçler daha şeffaf bir işleyişe kavuşacak.