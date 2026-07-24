Olay, Alanya Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız başına yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu, ayrıca yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen Alman uyruklu Hans Juergen Schubert'ten (65) haber alamayan site görevlisi, kontrol amacıyla evine gitti. Kapının çalınmasına rağmen cevap alamayan görevli, eve girdiğinde Schubert'i koltukta hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Schubert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan ilk incelemede Schubert'in vücudunda herhangi bir darp, cebir veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Alanya'da yalnız yaşayan Alman uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Alanya'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Alman uyruklu Hans Juergen Schubert, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Olay, Alanya Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız başına yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu, ayrıca yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen Alman uyruklu Hans Juergen Schubert'ten (65) haber alamayan site görevlisi, kontrol amacıyla evine gitti. Kapının çalınmasına rağmen cevap alamayan görevli, eve girdiğinde Schubert'i koltukta hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Schubert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.