Olay, Alanya Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız başına yaşayan ve hipertansiyon hastası olduğu, ayrıca yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen Alman uyruklu Hans Juergen Schubert'ten (65) haber alamayan site görevlisi, kontrol amacıyla evine gitti. Kapının çalınmasına rağmen cevap alamayan görevli, eve girdiğinde Schubert'i koltukta hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Schubert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede Schubert'in vücudunda herhangi bir darp, cebir veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Muhabir: Mehmet AL