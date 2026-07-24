Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin ilk yedi maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte trafikte aday sürücülere yönelik denetim ve yaptırımlar büyük oranda sıkılaştırıldı. Artık sürücü belgesini ilk defa edinenler veya belgesi iptal edildikten sonra yeniden hak kazananlar, iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde değerlendirilecek.

Bu iki yıllık deneme süreci boyunca, aday sürücüler trafik kuralı ihlallerine karşı çok daha sıkı bir denetim altında tutulacak. Normal sürücüler için uygulanan geçici süreyle ehliyete el koyma yaptırımı, aday sürücüler için geçerli olmayacak. Belirlenen ağır ihlallerin yapılması durumunda sürücü belgesi hiçbir tolerans gösterilmeden doğrudan iptal edilecek.

HANGİ İHLALLER EHLİYETİ DOĞRUDAN İPTAL EDECEK?

Aday sürücülerin belgelerinin anında iptal edilmesine yol açacak ihlaller net bir şekilde belirlendi. Drift yapmak, trafikte makas atmak veya 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanmak bu sebeplerin başında geliyor. Ayrıca toplamda 75 ceza puanının aşılması ile emniyet kemeri takmamak veya dönüş kurallarına uymamak gibi hayati kuralların üç kez ihlal edilmesi de belgenin iptaliyle sonuçlanacak.

İPTAL SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kural ihlali sebebiyle ehliyeti iptal edilen aday sürücülerin yeniden trafiğe çıkabilmesi için tüm süreci sıfırdan tamamlaması gerekecek. Bu kişilerin yeniden bir motorlu taşıt sürücü kursuna kayıt yaptırması, teorik ile pratik eğitimlerin tamamını baştan alması şart koşuluyor. Yazılı ve direksiyon sınavlarında başarı gösterip Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası'nı yeniden kazananlar, ancak bu aşamadan sonra ehliyetlerini tekrar alabilecek.

ADAY SÜRÜCÜLERİ NORMAL SÜRÜCÜLERDEN NE AYIRIYOR?

Mevcut trafik kurallarında standart sürücüler için yasal alkol sınırı hususi araçlarda 0,50 promil olarak uygulanırken, aday sürücülerde bu sınır 0,20 promil gibi çok daha hassas bir seviyeye çekiliyor. Benzer şekilde standart ehliyet sahipleri için 100 olan ceza puanı limiti, yeni başlayanlar için 75 puan ile sınırlandırılıyor. Bu durum, trafiğe yeni çıkan sürücülerin ilk iki yıl boyunca sıfır hata prensibiyle araç kullanmalarını zorunlu kılıyor.