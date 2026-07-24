Resmi Gazete'de ihale ilanı yayımlanan İstanbul Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alt ve üstyapı işlerini kapsayan dev projenin ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olma özelliğini taşıyan hat, Gebze ile Çatalca'yı birbirine bağlayacak.

Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre, projeye 6 uluslararası finans kuruluşu toplam 6,75 milyar dolar destek sağlayacak. Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak olan güzergah; Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden geçerek Çatalca'ya ulaşacak. Çatalca'da yapımı süren Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ile entegre edilecek olan proje, iki uluslararası havalimanını ilk kez demir yoluyla birbirine bağlamış olacak.

PROJENİN TEKNİK DETAYLARI NELER?

İhale kapsamında inşa edilecek altyapı ağının boyutları açıklandı. Projede 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ve buna bağlanan 4,7 kilometrelik tek hat yer alacak. Toplam 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometrelik 22 çift hatlı NATM tüneli ve 3,7 kilometrelik 17 aç-kapa tüneli inşa edilecek. Ayrıca güzergah boyunca 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ile 40 adet köprü ve istasyonlar yapılacak.

LOJİSTİKTE NASIL BİR DÖNÜŞÜM BEKLENİYOR?

Yeni hattın 7 gün 24 saat kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığına imkan tanıması, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotası olan Orta Koridor'un kapasitesini doğrudan artıracak. Mevcut durumda yolcu yoğunluğu nedeniyle yük trenlerinin transit geçişinde darboğaz yaratabilen Marmaray hattı bu projeyle nefes alacak. Lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatacak olan hattın tamamlanmasıyla birlikte, yıllık 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.