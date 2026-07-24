ÖNCEKİ dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi program kapsamında Alanya'ya gelen KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile çok sayıda partili katıldı.

HASTALARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Programın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane personeliyle de bir araya gelen Çavuşoğlu, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit