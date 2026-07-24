Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Sillyon Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sillyon Sohbetleri" etkinliğinde, bölge tarihi ve Yörük kültürü değerlendirildi. Yöresel halkın da katılım gösterdiği programa YÖRSİAD

Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral konuk oldu.

Etkinlik kapsamında Sillyon Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran ve arkeoloji ekibiyle bir araya gelen Oral, alanda yürütülen güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antik kentte gün yüzüne çıkarılan kültürel mirasın yanı sıra aslına uygun olarak restore edilen Yörük evlerini de yerinde inceleyen Oral, bölgenin geleneksel mimarisi hakkında yetkililerden aktarılan detayları dinledi.

KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan YÖRSİAD

Başkanı Oral, Sillyon'un binlerce yıllık tarihiyle bölgenin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu bildirdi. Kazı ekibinin çalışmalarını yakından görmenin kendisini etkilediğini ifade eden Oral, tarihi mirasla ve Yörük-Türkmen kültürüyle kurulan bağın önemine işaret etti. Oral, bu kültürü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

SİLLYON'UN BÖLGE TARİHİNDEKİ YERİ NEDİR?

Serik sınırları içerisinde yüksek bir tepeye kurulu olan Sillyon Antik Kenti, Helenistik dönemden günümüze kadar ulaşan yapılarıyla biliniyor. Bölgenin antik çağlardaki yerleşim öneminin yanı sıra, sonraki yüzyıllarda bölgeye yerleşen Yörüklerin yaşam izlerini barındırması, alanı çok katmanlı bir kültürel tarih merkezine dönüştürüyor. Günümüzde yürütülen restorasyon ve kazı çalışmaları da bu tarihi bütünlüğü korumayı hedefliyor.

Antalya ve Serik'in kültürel zenginliğinin geniş kitlelere tanıtılmasında bu tür buluşmaların kritik bir rol oynadığını aktaran Oral, programda emeği geçen Doç. Dr. Murat Taşkıran ve kazı ekibine teşekkürlerini iletti.