Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonda hakim cübbesi, külçe altın, döviz ve 1 milyon euroluk senet ele geçirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Kendisini hakim olarak tanıttığı iddia edildi

Soruşturmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın kendisini hakim olarak tanıttığı, adli sorun yaşayan kişilere davalarını çözeceği vaadinde bulunarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında 3 avukatın da bulunduğu toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Hakim cübbesi ve külçe altın bulundu

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda;

1 adet hakim cübbesi,

285 gram külçe altın,

6 bin 990 euro,

8 bin 80 dolar,

1 milyon euro bedelli senet,

2 banka dekontu,

4 cep telefonu,

1 USB bellek ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konuldu.

"Eşi bile hakim sanıyordu" iddiası

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir diğer iddia ise operasyon sırasında yaşandı. İddiaya göre, jandarma ekiplerinin operasyonunu gören apartman sakinleri, sözde hakimin kaçırıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu.

Haberde ayrıca, örgüt lideri olduğu öne sürülen K.A.'nın doktor eşinin de uzun süre eşini gerçek hakim sandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.