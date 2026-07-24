Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki yaya hareketliliğinin artmasıyla birlikte kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini hızlandırdı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere müdahale edildi.

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi ile Atatürk ve Işıklar caddelerinde yürütülen çalışmalarda; hanutçuluk, seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetleri mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, yaya geçişini zorlaştıran teşhir ürünleri ile duba, reklam tabelası ve şemsiye gibi materyalleri bulundukları yerlerden kaldırdı. Tespit edilen seyyar satıcılar ile dilencilere yasal işlem uygulandı.

BAŞKAN ÖNDER'DEN 24 SAAT DENETİM VURGUSU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yakup Önder'in de bizzat katıldığı çalışmalarda, oturma alanı izni bulunmayan işletmelerin haksız işgallerine son verildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, temel amaçlarının esnafa ceza kesmek değil, vatandaşların rahatça yürüyebileceği ve alışveriş yapabileceği standartları korumak olduğunu aktardı. Önder, denetimlerin yedi gün yirmi dört saat esasıyla kararlılıkla süreceğini bildirdi.

İŞLETMELER İÇİN KALDIRIM KULLANIM KURALLARI NELER?

Büyükşehir belediyelerinin mevzuatlarına göre, esnafın dükkan önündeki kaldırımları ticari amaçla kullanabilmesi için işgaliye izni alması ve belirlenen metrekare sınırlarını aşmaması gerekiyor. İzinsiz konulan masa, sandalye veya teşhir ürünleri, hem haksız rekabete yol açtığı hem de yaya güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle zabıta ekiplerince toplanarak idari para cezasına tabi tutuluyor.