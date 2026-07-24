Antalya'da yaklaşık 1,5 yıl önce kayyum atanan Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri hakkındaki hukuki süreç beraatla sonuçlandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, daha önce verilen beraat kararını onayarak hukuki süreci kesinleştirdi.

Kooperatif yöneticilerinin avukatı Volkan Yavuzlar'ın açıklamalarına göre, bakanlığın 15 maddelik inceleme raporundaki 4 maddenin yerine getirilmediği iddiasıyla başlatılan süreçte mahkemeler müvekkillerini kusursuz buldu. Mayıs ayında alınan kararla görevden alma işlemlerinin hukuka aykırı olduğu belirlenirken, İstinaf Mahkemesi'nin son incelemesiyle birlikte bu kararlar kesinlik kazandı.

KAYYUM VE RÜŞVET İDDİALARI DÜŞTÜ

Yavuzlar, kooperatife atanan genel kurul kayyumunun yetki süresinin uzatılması talebinin de yetkisizlik gerekçesiyle mahkemece reddedildiğini aktardı. Süreç kapsamında Cemal Talas ve yönetim kurulu üyelerine yönelik yürütülen rüşvet operasyonunda 8 aylık teknik takip, iletişim tespiti ve hesap incelemeleri yapıldı. Ancak dosya kapsamında hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

CMK KAPSAMINDA İDDİANAME İADESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddeleri uyarınca, yeterli şüphe oluşturacak somut delil veya suç unsuru bulunmadan hazırlanan iddianameler Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından iade ediliyor. Bu davada da savcılığın hazırladığı iddianame, 8 aylık fiziki ve teknik takibe rağmen maddi delil bulunmadığı gerekçesiyle CMK'nın 87. maddesi gözetilerek mahkemeden geri döndü ve savcılığın itirazı reddedilerek soruşturma tamamen kapandı.

Açılan tüm davaların kooperatif lehine sonuçlandığını vurgulayan Yavuzlar, bakanlık yetkililerine uzlaşma çağrısında bulundu. Hukuki engellerin ortadan kalktığını belirten Yavuzlar, kolluk kuvvetlerine gerek kalmadan mahkeme kararlarının uygulanmasını ve yönetimin olağan işleyişine devredilmesini beklediklerini ifade etti.