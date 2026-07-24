Antalya'nın Yeniköy mahallesinde, Kanal Caddesi ile 541 Sokak kesişiminde yer alan 3 katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen alevler binada maddi hasara yol açarken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark etmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, apartmanın birinci katındaki dairede başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bir üst kata da ciddi oranda zarar verdi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye personeli alevleri kontrol altına almak için anında çalışma başlattı. Söndürme ve soğutma işlemleri sürerken, dumandan etkilenme riskine karşı binada bulunan tüm vatandaşlar güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı.

ÇOK KATLI BİNALARDA YANGIN RİSKİ

Uzmanlar, çok katlı yapılarda alt katlarda başlayan yangınların duman ve ısı yoluyla üst katlara hızla yayılabileceğini belirtiyor. Bu tür acil durumlarda erken ihbar ve kontrollü tahliyenin hayati önem taşıdığı bir kez daha ön plana çıkıyor. Yeniköy'deki yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla yetkili ekipler tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.