Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanışının 103. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lozan Barış Antlaşması'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin diplomasi alanında taçlandığı tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Sipahioğlu, antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin tüm dünya devletleri tarafından resmen kabul edildiğini vurguladı. Açıklamasında Cumhuriyetin kurucu kadrolarına ve kahramanlarına minnetlerini sunan Başkan Gökhan Sipahioğlu şu ifadelere yer verdi: "24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması; Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin diplomasiyle taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinin tüm dünyaca kabul edildiği tarihi bir belgedir. Lozan, yalnızca bir barış antlaşması değil; tam bağımsızlığımızın, ulusal egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin temel taşlarından biridir. Bu vesileyle antlaşmanın 103. yılında, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan Heyeti Başkanı İsmet İnönü olmak üzere, Millî Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Sipahioğlu, açıklamasını "Lozan'a sahip çıkmak, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi